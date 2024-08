Lajls novi olimpijski šampion na 100 metara

Podgorica, (MINA) – Američki sprinter Noa Lajls osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara na Olimpijskim igrama u Parizu.

Zvanični svjetski prvak slavio je u foto finišu sa novim ličnim rekordom – 9,89 sekundi.

Kao drugoplasirani, sa svega pet hiljaditinki, završio je Jamajčanin Kišani Tompson.

Pobjedničko postolje komletirao je Amerikanac Fred Krli (9,81).

