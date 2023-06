Kvalifikacioni turnir za Svjetski kup u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Kvalifikacioni turnir za Svjetski kup u šahu biće održan od 2. do 7. juna u Nikšiću, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Takmičenje će biti igrano po nokaut sistemu, a prethodne nedjelje izvučeni su i parovi.

Voljom, poludirigovanog žrijeba, odlučeno je da se u prvom kolu sastanu: Nikola Đukić i Blažo Kalezić, odnosno Dragiša Blagojević i Luka Drašković, koji čine prvu polovinu “kostura”.

U drugoj polovini, ljubitelji šaha pratiće duele Denisa Kadrića i Miloša Pečurice, odnosno Nebojše Nikčevića i Andreja Šukovića.

Takmičenje je eliminacionog karaktera.

U svim djelovima takmičenja (četvrtfinale, polufinale i finale) igraju se dvije partije.

Tempo igre je 90 minuta za 40 poteza plus 30 minuta do kraja partije uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog.

U slučaju neriješenog rezultata posle dvije partije po standardnom tempu igre pobjednik se odlučuje taj brekom.

Igraju se dvije partije po ubrzanom tempu (deset minuta po igraču plus pet sekundi za svaki odigrani potez).

U slučaju neriješenog posle rapid partija rezultata igraju se 2 partije po brzopoteznom tempu (3 minuta po igraču plus 2 sekunde za svaki odigrani potez).

U slučaju neriješenog rezultata poslije brzopoteznih partija nastavlja se sa po jednom partijom po brzopoteznim tempom do konačne odluke.

Organizator turnira je Šahovski savez, u saradnji sa Opštinom Nikšić, Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis i Šahovskim klubom Elektroprivreda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

Početak prvih partija zakazan je za sjutra u 15 sati.

