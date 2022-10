Kup Crne Gore rezultati – Dečić, Sutjeska, Arsenal i Iskra u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića, Sutjeske, tivatskog Arsenala i Iskre iz Danilovgrada plasirali su se u polufinale Kupa Crne Gore.

Dečić, finalista prošle sezone, pobijedio je danas na trening kampu Fudbalskog saveza, u četvrtfinalnom meču, ekipu Podgorice 2:0.

Do pobjede došao je golovima Aleksandra Šofranca u drugom i Borisa Cmiljanića u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Sutjeska je plasman među četiri najbolja izborila u Pljevljima protiv Rudar 2:0.

Slavila je golovima Tajrona Konrada u petom iz jedanaesterca i Lazara Žižića u trećem minutu sudijske nadoknade.

Arsenal je u Radanovićima, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, eliminisao bjelopoljsko Jedinstvo 5:3.

Penali su odlučili i duel Iskre i barskog Mornara u Danilovgradu, koji je u regularnom toku zabvršen 1:1.

U penal seriji uspješnija je bila Iskra i slavila ukupnim rezultatom 6:4.

Gost je u regularnom toku poveo golom Aleksandra Vujačića u 33. minutu.

Izjednačio je Damir Kajošević u 63. minutu iz jedanaesterca i postavio konačan rezultat regularnog toka.

Polufinalni mečevi biće odigrani u aprilu naredne godine.

