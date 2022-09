Kup Crne Gore rezultati: Dečić penalima eliminisao Budućnost

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića nakon boljeg izvođenja jedaanesteraca savladali su Budućnost 5:4 i plasirali se u četvrtfinale Kupa Crne Gore.

Utakmica osmine finala u regularnom toku završena je neriješeno 1:1.

Plasman među osam najboljih izborili su još Sutjeska, Arsenal, Jedinstvo Franca, Mornar, Rudar, Podgorica i Iskra.

Budućnost, koja je branila trofej, povela je u Tuzima golom Stefana Miloševića u 32. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Fatos Bećiraj u 40. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću savladala plavsko Jezero 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Vuk Striković u petom minutu.

Jedinstvo je plasman među osam najboljih izborilo pobjedom u Bijelom Polju protiv Mladosti DG 3:1.

Bjelopoljski tim do pobjede došao je golovima Mirze Idrizovića u 16, Srđana Šćepanovića u 42. i Orhana Hajrovića u 58. minutu.

Jedini pogodak za goste, vodeći na utakmici, postigao je Nikola Ivanović u 12. minutu.

Arsenal je u Kotoru pobijedio Bokelj 3:2. Tivatski tim do pobjede vodili su Jasmin Muhović u 64, Boris Došljak u 68. i Hulian Montenegro u 88. minutu.

Strijelci za Bokelj bili su Baba Musah Alhasan u 23. i Balša Globarević u 72. minutu.

Rudar je u Golubovcima savladao Zetu 3:1, golovima Marka Burzanovića u 7, Danina Talovića u 25. i Miloša Zečevića u 39. minutu.

Jedini pogodak za Zetu postigao je Đorđije Vukčević u 68. minutu.

Podgorica je eliminisala Igalo 3:0, a do osam najboljih vodili su je Luka Maraš u 59, Enes Habibović u 82. i Nikola Tripković u trećem minutu sudijske nadoknade.

Iskra je na Zlatici slavila protiv Koma 3:0, golovima Petra Pavlićevića u 27. i 66. i Ognjena Obradovića u 39. minutu.

