Krstonijević osvojio Studentski kup

Podgorica, (MINA) – Student Fakulteta političkih nauka, Stjepan Krstonijević, pobjednik je Studentskog kupa Crne Gore u šahu.

Kao drugoplasirani završio je Luka Lješković sa Elektroteničkog fakulteta, dok je treći bio student Mašinskog fakulteta, Aleksandar Drašković.

Studentski kup okupio je 30 studenata.

Igrala se grupna faza po švajcarskom sistemu a nakon toga osam najbolje plasiranih takmičenje je nastavilo po kup sistemu.

Organizator takmičenja u Sportsko kulturnom centru bio je Studentski sportski savez, u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore.

