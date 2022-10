Krivokapić i Šebek zlatni u miks dublu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Jakša Krivokapić i Kristina Šebek osvojili su zlatne medalju u konkurenciji mješovitih dublova na međuanrodnom turniru WTT Youth Star Contender u Podgorici.

Krivokapić i Šebek do trofeja došli su pobjedom u finalu protiv peruansko-libanskog para Santijago Alfredo Uribe Martinez i Bisan Čiri.

Zapažen rezultat u pojedinačnom dijelu, u konkurenciji stonotenisera do 15 godina, imali su Krivokapić i Stefan Radonjić, koji su se plasirali među 16 najboljih.

“Turnir je bio veoma značajan za nas, a plasmanom među 16 najboljih ispunili smo očekivanja selektora. Utisci su odlični, a igra nam je bila na odličnom nivou”, rekao je Radonjić.

Turnir je okupio najtalentovanije stonotenisere svijeta iz 28 država u kategorijama do 19 i do 15 godina,

Oni su se nadmetali za medalje u singlu, dublu i miks-dublu i nagradni fond od 15.000 USD.

Crnu Goru su na Youth Star Contenderu predstavljali Anja Bajović, Suzana Milošević, Kristina Šebek i Anastasija Vujović u ženskoj, kao i Jakša Krivokapić, Andrej Milošević, Stefan Radonjić i Miloš Rahović u muškoj.

Menadžer za mlađe kategorije Svjetskoj stonoteniskoj asocijaciji Tiago Viegas kazao je da je zadovoljan ogranizacijom turnira, navodeći da su organizatori ispunili sva očekivanja uprkos zahtjevnim standardima.

“Nivo događaja je bio veoma visok i učesnici su napustili Podgoricu sa ciljem da se vrate sljedeće godine. Siguran sam da je to samo početak partnerstva između WTT i STSCG. Očekujem da će se mnogo više WTT događaja na visokom nivou ovdje organizirati u narednim godinama”, rekao je Viegas.

Direktorica turnira Sunčica Vuković kazala je da je to bilo najveće i najbitnije međunarodno stonotenisko takmičenje ikada organizovano do sada u Crnoj Gori.

“Mislim da smo ispunili sva očekivanja, o čemu govori činjenica da smo obezbijedili ovo prestižno domaćinstvo i naredne godine, a čekaju nas i pregovori povodom potencijalnog seniorskog takmičenja. Htjela bih da se zahvalim svim sponzorima, volonterima, kao i čitavom timu koji je realizovao turnir koji je postavio Podgoricu i Crnu Goru na mapu svjetskog stonog tenisa”, rekla je Rogić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS