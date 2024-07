Krejčikova osvojila Vimlbldon

Podgorica, (MINA) – Češka teniserka Barobra Krejčikova pobjednica je Vimbldona.

Ona je danas u Londonu, u finalnom meču, savladala Italijanku Jasmin Paolini 2:1, po setovima 6:2, 2:6 i 6:4.

Do pobjede u finalnom meču i prvog trofeja u Londonu došla je nakon sat i 56 minuta igre.

To je njena druga grend slem titula u karijeri, nakon što je prije tri godine osvojila Rolan garos.

Čehinja je na putu do finala eliminisala Veroniku Kudermetovu, Kejti Volinets, Džesiku Buas Maneiro, Danijel Kolins, Jelenu Ostapenko i Elenu Ribakinu.

Paolini nema grend slem titulu, a ove godine igrala je i finale Rolan Garosa.

Za trofej u konkurenciji tenisera sjutra će igrati Novak Đoković i Karlos Alkaras.

