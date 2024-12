Kraft najbolji u Obersdorfu

Podgorica, (MINA) – Austrijabac Stefan Kraft pobjednik je prvog takmičenja novogodišnje turneje Četiri skakaonice koje je večeras održano u njemačkom Obersdorfu.

Kraft je bio vodeći i nakon prve serije, a do pobjede došao je skokovima 138 i 135,5 metara, za koje je dobio od 335,1 bod.

To je njegova prva pobjeda ove sezone, ukupno 44. u karijeri.

Austrijanac Jan Erl bio je drugi sa 331,6 bodova, koje je dobio za skokove od 134,5 i 135 metara.

Dominaciju Austrijanaca potvrdio je Danijel Čhofenig skokovima dužine od 131 i 140,5 metara i zbirom od 323,6 bodova.

Lider Svjetskog kupa, Njemac Pius Paške, završio je kao četvrtoplasirani (138,0/133,5), peti je bio Norvežanin Johan Andre Forfang (140,0/136,0), a šesti Švajcarac Gregor Dešvanden (140,0/136,5).

Najbolji Slovenac bio je Anže Lanišek na 15. mjestu (133,5/131,0).

Branilac trofeja, Japanac Rjoju Kobajaši, osvojio je 18. mjesto.

Tradicionalna novogodišnja turneja biće nastavljena 1. januara u Garmiš-Partenkirhenu.

Za 4. januar zakazano je takmičenje u Inzbruku, a dva dana kasnije najbolje skijaše-skakače ugostiće Bišofshofen.

