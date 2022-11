Kovinić bez trofeja u Buenos Airesu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da osvoji trofej na WTA turniru u Buenos Airesu.

Ona je danas u finalnom meču poražena od Mađarice Pane Udvardi 2:0, po setovima 6:4 i 6:1.

Mađarica je do pobjede i trofeja došla nakon sat i 25 minuta igre.

Kovinić, koja je prošle sedmice igrala polufinale u čileanskom gradu Kolina, meč za trofej izborila je pobjedama protiv Argentinki Nađe Podorske i Hulije Rijere, Ruskinje Dijane Šnajder 2:0 i Argentinke Paule Ormaeče 2:0.

Turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od 115 hiljada USD.

