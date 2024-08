Košarkašima Srbije bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Srbija je danas u meču za treće mjesto pobijedila Njemačku 93:83.

Najefikasniji u pobjednikom timu bili su Vasa Micić i Nikola Jokić sa po 19 poena.

As Denvera imao je i 12 skokova i 11 asistencija.

Istakao se i Bogdan Bogdanović sa 16 poena.

U njemačkoj selekciji bolji od ostalih bili su braća Vagner – Franc je ubacio 18, a Moris 16 poena.

Za zlatnu medalju, u 21 sat, boriće se Sjedinjene Američke Države i Francuska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS