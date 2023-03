Košarkašima Budućnost Volija gradski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici gradskog rivala, ekipu SC Derbija 86:69, u 23. kolu Admiralbet ABA lige.

Budućnost je zabilježila 16. pobjedu i ostala u trci za treće mjesto na tabeli.

Pitanje pobjednika riješila je serija Budućnosti od 14:0 sredinom treće četvrtine, za preokret i vođstvo od 51:44.

Budućnost je do kraja tog dijela meča stekla dvocifrenu prednost (61:49), koju je u posljednjoj četvrtini uspjela da uveća.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Tre Bel- Hejns sa 17, dok su po 13 poena ubacili Petar Popović i Erik Grin.

U ekipi SC Derbija po 14 poena ubacili su Tomislav Ivišić i Danilo Tasić.

