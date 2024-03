Košarkašice za dva mjesta popravile plasman

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore na martovskoj rang listi Svjetske košarkaške federacije zauzima 22. mjesto sa 309,9 bodova, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

To je za dva mjesta bolji plasman u odnosu na prethodnu rang listu.

U konkurenciji selekcija iz Evrope crnogorske košarkašice su ba 12. mjestu.

Izabranice Jelene Škerović u novembru su na pravi način otvorile novi kvalifikacioni ciklus, pobjedama protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Švajcarske u Herceg Novom.

Na vrhu liste, među prvih deset selekcija svijeta nije bilo promjena.

Sjedinjene Američke Države zauzimaju prvo mjesto, slijede Kina, Australija, Španija, Kanada, Belgija, Francuska, Brazil, Japan i Srbija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS