Košarkašice Budućnost Bemaxa počele pripreme za novu sezonu

Podgorica,(MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaxa počele su pripreme za novu sezonu, u kojoj će ih sa klupe predvoditi novi trener Petar Stojanović.

Dio ekipe ranije je počeo da treninzima, ali su zbog reprezentativnih obaveza tek danas sve košarkašice na okupu i zvanično kreću u novu misiju.

“Počeli smo pripreme 20.avgusta, ali šest naših igračica bilo je u seniorskoj reprezentaciji, koja je učestvovala na pretkvalifikacionom turniru za Mundobasket u Meksiku. U uvodnom dijelu radili smo samo sa par igračica i iskoristili priliku da

priključimo nekoliko mlađih iz naše filijale, ekipe Podgorice. Reprezentativke su dobile mini pauzu, juče je stigla Amerikanka Tija Singlton, tako da smo na okupu, osim što Teri Brigs stiže krajem nedjelje”, rekao je Stojanović.

Za razliku od minule sezone Budućnost je osim u stručnom doživjela i promjene u igračkom kadru – Dragana Domuzin prešla je u Orlove, Lana Vukčević školovanje i košarkaško usavršavanje nastavlja na koledžu u Americi, dok je Ksenija Šćepanović

doživjela tešku povredu tokom nastupa za

reprezentaciju i odsustvovaće cijele sezone.

Sa druge strane, stigle su Amerikanke Singlton i Brigs, a prvom timu priključena je i juniorska reprezentativka iz Podgorice Janja Dragišić.

“Uspjeli smo prije više od mjesec da skockamo gotovo sve. Rano smo dogovorili dolazak dvije Amerikanke, na pozicijama krilnog centra i centra i to je ono što je bilo najpotrebnije. Nastavili smo praksu da se priključuju mlade igračice iz Podgorice, sada je tu Janja Dragišić, a sigurno da će ova sezona u kojoj Podgorica igra WABA 2 ligu iskristalisati neke igračice koje će biti novi aduti Budućnosti”, rekao je Stojanović.

On je naglasio da je planove donekle poremetila povreda Ksenije Šćepanović u Meksisku, koja će 13. septembra operisati prednji ukršteni ligament i vjerovatno propustiti cijelu sezonu.

“Nakon odlaska Lane Vukčević, hendikep sa Šćepanović donosio je probleme, ali i pored svega sa dosta motiva krećemo u nove izazove i nadam se da ćemo velikim radom, energijom i željom napraviti lijepu priču”, kazao je

Stojanović.

WABA liga igraće se ove sezone u novom formatu – nema više grupne faze, igra se jedinstvena liga, a očekuje se nikad jače takmičenje – vratili su se hrvatski klubovi (prvak i viceprvak Raguza i Trešnjevka, kao i Zagreb), nakon duže pauze ponovo je u WABA ligi Beroe, tako da učestvuje pet šampiona.

“Mislim da će liga biti veoma zanimljiva, neće se dešavati da do decembra favoriti imaju lagan posao, već u prvih par kola mogu svi da imaju po jedan ili dva poraza, što donosi mnogo neizvjesniju ligu. Osim toga svi klubovi se pojačavaju i zaista se

očekuje nikad jača WABA liga, što će za nas biti jako korisno, da iz dobrih mečeva dodatno napredujemo”, rekao je Stojanović.

Budućnost je još ranije zakazala šest provjera.

“Već 11.septembra putujemo za Beograd, gdje igramo protiv Mege i Montane iz Bugarske, dok ćemo u Novom Sadu igrati sa Vojvodinom. Imamo tokom turneje u Srbiji i meč sa Kraljevom. Zatim nakon toga, 21. i 22. septembra igramo na turniru u Sarajevu, gdje

u okviru polufinala igramo protiv Raguze, dok drugi polufinalni par čine Plej of iz Sarajeva i Crvena zvezda iz Beograda, što znači da ćemo imati dobre provjere do početka nove sezone, optimista je

Stojanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS