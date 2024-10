Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljive u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u gostima ekipu Zagreba 105:59, u četvrtom kolu regionalne WABA lige.

To je treći trijumf podgoričkih košarkašica ove sezone, nakon što su u prva dva meča savladale Partizan u Beogradu 78:61 i zagrebačku Trešnjevku 81:56 u Podgorici.

U drugom kolu bile su slobodne.

U duelu neravnopravnih rivala, Budućnost je već u prvoj četvrtini stekla 20 poena prednosti (29:9), dok je na polovini meča bilo 58:25.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Jovana Savković i Tes Emundsen sa po 15 poena, Jelena Bulajoić dodala je 13, a po 11 Maja Bigović i Atina Radević.

Dvocifrene su bile i Zorana Radonić i Ketrin Brigs

sa po deset poena.

U ekipi Zagreba, koja je doživjela četvrti poraz, najbolja je bila Lea Vukić sa 18 koševa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS