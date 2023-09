Košarkašice Budućnost Bemaksa od sjutra na mini turneji po Srbiji

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa otputovaće sjutra za Srbiju, gdje će tokom četiri dana mini turneje odigrati četiri prijateljska meča, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Podgoričanke će već sjutra igrati protiv Sloge u Požegi, a zatim će u četvrtak i petak u Beogradu sastati sa Partizanom i Art basketom.

Za kraj mini turneje podgorički tim očekuje duel protiv Kraljeva.

Bek Zorana Radonjić kazala je da, nakon tačno mejesec od početka priprema, slijedi dio kada treba da se poradi na taktičkim stvarima.

“Sigurno da će nam te provjere mnogo koristiti. Podmlađene smo, ali smo već duže vrijeme na okupu i u istom sistemu, dobro znamo šta se od nas očekuje. Vjerujem da ćemo ova četiri meča iskoristiti maksimalno i da ćemo kroz ove utakmice podići formu uoči početka sezone”, kazala je Radonjić.

U odnosu na prošlu sezonu Budućnost Bemaks ostala je bez Dragane Živković, Marije Leković, Višnje Stefanović, Jovane Marković i Nevene Vučković.

Iz “filijale Budućnosti” priključene su Atina Radević, Hajdana Šćepanović i Nikolina Ilić, dok je jednogodišnjii ugovor potpisala i reprezentativka Bosne i Hercegovine Dragana Domuzin.

