Košarkašice Budućnost Bemaksa nastavile seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas novosadsku Žensku košarkašku akademiju 88:50, u petom pripremnom meču turneje po Srbiji.

To je četvrti uzastopni trijumf podgoričkih košarkašica u pripremnom periodu, nakon što su slavile i protiv Vrbasa, Vojvodine i Art basketa.

Upisale su i poraz na startu od Vašaša.

Budućnost je od starta bila u prednosti, a već u sedmom minutu bilo je 19:5.

Sjajno šutersko izdanje i za tri poena, donijelo je podgoričkom timu prednost u drugoj četvrtini od 26 koševa (46:20).

Razliku je u finišu iznosila i 41 poen (86:45).

Najefikasnija u pobjendičkoj selekciji bila je Ksenija Šćepanović sa 19, Marija Baošić je dodala 14, a Milena Bigović 12 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS