Košarkašice Budućnost Bemaksa na startu protiv Duge

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa na startu nove sezone regionalne WABA lige igraće sjutra u Šapcu protiv Duge.

Rival podgoričkoj ekipi, koja je prošle sezone igrala finale, biće debitant u regionalnom takmičenju.

U grupi A su još Montana, Banovići i Zagreb.

Plasman u Superligu izboriće četiri prvoplasirana tima iz grupe.

Budućnost u novu sezonu ulazi sa izmijenjim rosterom, nakon što su ekipu napustile Mina Đorđević, Violeta Lazarević i Amra Bajrović, dok zbog povrede višemjesečna pauza čeka Jovanu Savković.

Jedino pojačanje Budućnosti za narednu sezonu biće Višnja Stefanović iz beogradskog Art Basketa.

Start sezone dočekuje poslije 50 dana priprema i sedam kontrolnih mečeva.

Bek podgoričanki Zorana Radonjić kazala je da iako igraju protiv ekipe koja je prvi put u WABA ligi mora biti oprezna i svjesna da neće biti lako.

“Trenirali smo dobro, iza nas je dug i naporan pripremni period, tako da smo spremne za nove izazove. Svjesne smo da će ova sezone biti još teža za nas, ali imamo veliki motiv da se dokažemo i da nastavimo da potvrđujemo napredak i kvalitet”, rekla je Radonjić.

Centar Maja Bigović, koja će nakon odlaska Mine Đorđević i Violete Lazarević biti prva opcija u reketu, istakla je da se Duga značajno pojačala u odnosu na minulu sezonu.

“Svakako da se nadamo dobrom otvaranju sezone. Svjesne smo da će biti teško u prvoj utakmici, ali smo spremne, motivisane i nadam se da ćemo iako dodatno podmlađene pokazati da opet možemo mnogo”, kazala je Bigović.

Duel u Šapcu, koja će biti odigrana u sali Gimnazije, počeće u 20 sati i 30 minuta.

