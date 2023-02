Košarkašice Budućnost Bemaksa 14. put najbolje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa 12. put uzastopno pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u finalnom meču, savladala Herceg Novi 122:54

To je podgoričkom timu 14. trofej Kupa, a osim posljednjih 12, najbolji je bio i 2007. i 2008. godine.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Anastasija Drobnjak i Zorana Radonjić sa po 22 poena.

Kod Novljanki istakla se Milica Matić sa 21 poena.

