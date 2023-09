Komisiji za antidopning 40.000 EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi sufinansiranja rada Komisije za antidoping i zadužila Ministarstvo sporta i mladih da joj obezbijedi 40 hiljada EUR neophodnih za nastavak rada i realizaciju započetih aktivnosti, saopšteno je nakon sjednice.

Navodi se da je Komisija važno tijelo u sistemu sporta Crne Gore i da je njena uloga zaštita integriteta sportske oblasti kroz kontrolu sportista, vezano za potencijalno korišćenje nedozvoljenih supstanci.

Saopšteno je da navedena obaveza proizilazi iz Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, kao i Svjetskog antidoping kodeksa.

U usvojenoj informaciji Vlade navodi se i da je Crna Gora članica Svjetske antidoping agencije koja prati implementaciju obaveza u oblasti borbe protiv dopinga.

“Imajući u vidu da je Komisija je dostavila finansijski plan za period april – decembar 2023. godine, Vlada je zadužila Ministarstvo sporta i mladih da Komisiji obezbijedi 40 hiljada EUR, kako bi se stvorili neophodni uslovi za nastavak rada Komisije i završetak započetih aktivnosti na realizaciji obaveza iz međunarodne i domaće agende u oblasti antidopinga”, saopšteno je iz Vlade.

