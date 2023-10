Komatini srebro u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Junior podgoričkog tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, osvojio je srebrnu medalju na G1 turniru Kroacija open u Zagrebu.

On je u prva dva kola kategorije do 68 kilograma pobijedio predstavnika Slovenije Jaku Babića 2:0 i predstavnika Bosne i Hercegovine Andreja Radovića 2:0, dok je u polufinalu bio bolji od predstavnika Hrvatske Luke Vlastelice 2:0.

U finalnom meču izgubio je od predstavnika Srbije, Uroša Turkulja, rezultatom 2:0, po rundama.

Drugi predstavnik tog kluba, Andrea Komatina, nastupiće večeras u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 57 kilograma.

Turnir je okupio oko 750 takmičara iz 42 države svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS