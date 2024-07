Komatina srebrna u Miškolcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Andrea Komatina osvojila je srebrnu medalju na Evropskim univerzitetskim igrama u Debrecinu i Miskolcu (Madjarska).

Komatina je na puru do finala u kategoriji do 62 kilograma eliminisala Španjolku Eriku Martinez Feijo 2:0 po rundama, u drugom Britanku Miu Pačanski 2:0 i u polufinalu, prvog nosioca turnira, Poljakinju Juliju Špak 2:1.

U finalu su presudile nijanse, a crnogorska takmičararka izgubila je od predstavnice Turske Huru Gokće Gogebakan 2:1.

Komatina je osvojila četvrto odličje na Evropskim univerzitetskim igrama, nakon kik boksera Matije Drobnjaka i karatista Nikole Malovića i Vladimira Mijača.

Sjutra je na programu posljednji takmičarski dan na Evropskim univerzitetskim igrama za crnogorske predstavnike, a nastupiće Vasilije Peruničić u kategoriji do 80 kilograma.

Evropsko studentsko takmicenje okupilo je više od 4.700 takmicara sa 400 univerziteta iz 37 država, koji se nadmeću u 17 različitih sportova.

