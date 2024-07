Kolašin domaćin Memorijala Milinko-Mišo Janković

Podgorica, (MINA) – Najbolji crnogorski automobilisti i sportski vozači iz regiona voziće ovog vikenda treću brdsku auto trku.

Na stazi dužine dva kilometra i 600 metara, od donjeg do gornjeg skijališta, odnosno od Jezerina do Vranjaka, 60 sportskih vozača nadmetaće se za šampionat Crne Gore i Kup Kolašina.

Biće to treće takničenje u domaćoj sezoni, nakon trka u Šavniku i Kotoru.

Predsjednik Auto moto sportskog kluba Gorštak, Marko Janković, kazao je da je staza maksimalno spremna i da je uvjeren da će kolašinski klub biti uspješan organizator.

“Očekujemo zanimljivo takmičenje, a zadovoljni smo i kada je u pitanju prijava vozača, jer ćemo ugostiti 60 automobilista. Zahvaljujem Auto i karting savezu Crne Gore koji nam je pomogao u organizaciji. Posebno želim da se zahvalim Opštini Kolašin i Turističkoj organizaciji našeg grada, bez čije pomoći ne bismo mogli da realizujemo manifestaciju”, rekao je Janković.

Međunarodna brdska auto trka u Kolašinu nosi naziv Memorijal “Milinko – Mišo Janković”, u znak sjećanja na bivšeg automobilistu i sportskog funkcionera iz grada podno Bjelasice.

Nakon dvije trke u šampionatu Crne Gore u ekipnom plasmanu u vođstvu su automobikisti pljevaljskog AMSK AP Sport, ispred takmičara Kotora, Crmnice i sportskih vozača kluba Podi iz Herceg Novog.

U subotu će biti vožena dva zvanična treninga, a u nedjelju dvije bodovne trke.

Prva će startovati u 11 sati.

