Kneževiću trofej u dublu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski teniser Simon Knežević pobjednik je ITF turnira u Širokom Brijegu, u konkurenciji dublova.

Član Teniskog kluba Nikšić i Italijan Stefan Vedoveli pobijedili su večeras u finalnom meču prve nosioce, Rusa Makara Krivoščekova i Hrvata Antonija Voljaveca 2:0 (7:5 i 7:5).

Knežević i Vedoveli bili su treći nosioci turnira.

Talentovani Nikšićanin u Širokom Brijegu nastupao je i u pojedinačnoj konkurenciji, ali je zaustavljen u četvrtfinalu.

Od njega bolji je bio Vedoveli 2:1 (5:7, 7:5 i 6:2).

