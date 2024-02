Knežević u glavnom žrijebu turnira u Antaliji

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski teniser, Simon Knežević, plasirao se u glavni žrijeb seniorskog ITF turnira u Antaliji.

Do glavnog dijela turnira došao je nakon tri pobjede u kvalifikacijama.

Eliminisao je Jurija Nagdaliana iz Rusije 2:0 (6:0 i 6:1), južnoafrikanca Dilana Soltena 2:1 (6:1, 3:6 i 10:8) i Italijana Kristijana Felina 2:0 (6:3 i 7:6).

Prvi rival u glavnom žrijebu biće mu osmi nosilac, Francuz Artur Gia.

Pobjedom u tom meču prvi put u karijeri izborio bi plasman na ATP listu najboljih tenisera svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS