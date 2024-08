Klajević na SP u Limi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević nastupiće na juniorskom Svjetskom prvenstvu, koje će od 27. do 31. avgusta biti održano u Limi, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Klajević će biti jedina predstavnica Crne Gore, a za Peru otputovala je sa trenerom Danilom Ristićem.

Atletičarka mojkovačke Tare takmičiće se u bacanju kugle, a normu za šampionat izborila je sa rezultatom 14,89 metara.

Kljajević je ove godine osvojila zlatnu medalju na Balkanskom šampionatu u dvorani.

U bacanju kugle kvalifikovalo se 27 atletičarki, iz 21 države svijeta.

Klajević od učesnica šampionata ima 23. rezultat.

Kvalifikacije bacanja kugle su 30. avgusta (9.20 po lokalnom vremenu), dok je finale na programu istog dana (16.10).

Na šampionatu svijeta nastupiće 1.720 atletičara iz 134 države, koji su ispunili norme Svjetske atletske federacije.

Kljajević će se, nakon šampionata svijeta, preseliti u Sjedinjene Američke Države i nastaviti školovanje na Univerzitetu u Sjevernoj Karolini i dalji atletski razvoj.

