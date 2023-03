Kiolbasa zadržala vođstvo

Podgorica, (MINA) – Poljska šahistkinja Olivija Kiolbasa zadržala je čelnu poziciju i nakon sedmog kola Evropskog prvenstva u Petrovcu.

Ona je u sedmom kolu, nakon pet sati igre remizirala, sa sunarodnicom i zvaničnom šampionkom Evrope, Monikom Soćko.

Remi na prvom stolu iskoristile su Julija Osmak, Mari Arabize i Aleksandra Malcevskaja i novim pobjedama približile se vodećoj na pola poena zaostatka.

Poen manje od Kiolbase ima 15 igračica.

U muđusobnom duel crnogorskih šahistkinja Tara Ivanović je pobijedila Mariju Miu Maraš i upisala prvu pobjedu na šampionatu.

Nikolina Koljević nije uspjela ništa više od časnog poraza u duelu sa Ulvijom Fatalijevom iz Azerbejdžana, dok je Mateja Popović poražena od Sanem Gul Basari iz Turske.

“Slijedi osmo kolo koje obećava veliku borbu, a šahovski spektakl u Petrovcu ulazi u završnu fazu. Pred nama su najzanimljivije borbe na šampionatu, a poslednja četiri kola kriju odgovor na pitanja vezana za plasman na ovom šampionatu”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

