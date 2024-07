Kini prvo zlato u Parizu

Podgorica, (MINA) – Streljačka reprezentacija Kine osvojila je zlatnu medalju u gađanju vazdušnom puškom na 10 metara, u mješovitoj konkurenciji, na Olimpijskim igrama u Parizu.

Kina je u finalu pobijedila Južnu Koreju 16:12.

Bronzanu medalju osvojila je selekcija Kazahstana, koja je u meču za treće mejsto pobijedila Njemačku 17:5.

To su prve medalje koje su podijeljene u Parizu.

