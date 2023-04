Keković obilježio drugo kolo Bokserske lige

Podgorica, (MINA) – Bokser Podgorice Milija Keković obilježio je drugo kolo bokserske lige Crne Gore.

On je danas u konkurenciji juniora, u kategoriji do 66 kilograma, savladao Ognjena Drljevića iz Budve.

Za prikazano u tom meču zaslužio je priznanje za najboljeg boksera turnira.

Kon juniora pobjedu je upisao i njegov klupski drug Danilo Marković, koji je prekidom u trećoj rundi savladao Sarafima Mitkevica (Herceg Novi).

Pobjedu u konkurenciji seniora ostvario je Jovan Martinović iz Lovćena, koji je u kategoriji do 71 kilogram savladao Mihaila Čolovića iz BK Herceg Novi.

U konkurenciji mladih, Aleksa Orović iz beranskog Radničkog pobijedio je u kategoriji do 63,5 kilograma Bakira Bahovića iz Mornara, dok je Branko Bušković (Herceg Novi) do 80 slavio protiv Pavla Vušurovića iz Loćena.

Najperspektivniji bokser je školarac Strahinja Mrdak (Budva), koji je u kategoriji do 42 kilograma prekidom savladao Đorđa Mitrovića (Podgorica.

U konkurenciji školaraca slavili su i Adila Mušović (do 48, Feniks), Luka Otašević (do 38, Budva), Jovan Lipovina (do 48, Lovćen) i Veselin Dedić (do 60, Pauer boksing).

U pionirskoj konkurenciji pobjedu je zabilježio i Nikola Ilić (Podgorica).

Održano je i deset uvodnih borbi.

