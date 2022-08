Kavaja objavio spisak za dvomeč sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za utakmice sa Rumunijom.

Prijateljski dueli biće odigrani 30. avgusta i 1. septembra na terenima Trening centra FS Rumunije.

Kavaja računa na 22 igrača.

Na spisku su:

golmani – Danis Muković (Novi Pazar, Srbija) i Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana – Vojislav Jokić, Zarija Mugoša, Lazar Martinović (Budućnost), Maksim Đukić, Filip Petrić (Berane), Vasilije Novaković (Arsenal) i Marko Popović (Jezero);

vezni red – Miloš Maraš (Breznica), Petar Barjaktarović (Berane), Vasilije Ljutica (Mornar), Daris Feratović (Stari Aerodrom), Maksim Vuković (Ekselsior, Holandija), Luka Kruščić, Vuk Vukmanović, Andrej Kostić (Budućnost), Petar Jauković, Matija Nikčević (Sutjeska) i Nikola Balević (Budva);

napad – Vasilije Babović (Kom), Andrija Petričević (Partizan, Srbija).

