Katarina Radulović potpisala za Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Katarina Radulović prvo je pojačanje Budućnost Bemaksa za narednu sezonu, saopšteno je iz podgoričkog ženskog košarkaškog kluba.

Sedamnaestogodišnja Tivćanka minule sezone nastupala je za dva kluba i igrala u četiri konkurencije.

Sa ekipom Sea Stars osvojila je četvrto mjesto u WABA ligi do 17 godina, a u regionalnom takmičenju na 13 mečeva ubacila je 129 poena, uz 46 asistencija i 56 ukradenih lopti.

Osvojila je srebro sa tivatskim klubom u konkurenciji kadetkinja i juniorki, dok je u seniorskoj ligi nastupila za Primorje, koje je osvojilo treće mjesto u Prvoj A crnogorskoj ligi, uz prosjek od 9,3 poena i 3,6 asistencija po meču.

Radulović je prošle godine bila kapiten U16 reprezentacije Crne Gore, koja je igrala finale B prvenstva Evrope i izborila A diviziju.

“Srećna sam što sam dobila mogućnost da zaigram za Budućnost. Drago mi je što su u tom klubu uvidjeli moj talenat. Radujem se budućoj saradnji i daću svoj maksimum da pomognem ekipi što više mogu”, kazala je Radulović nakon potpisivanja ugovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS