Karatistima Omladinca tri zlatne i srebrna medalja u Poreču

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca prvog takmičarskog dana turnira Svjetske lige mladih u Poreču osvojili su četiri medalje – tri zlatne i srebrnu.

Do odličja došli su takmičari do 12 godina.

Zlatne medalje osvojili su Jakša Marinović (do 40), Sofija Jovanović (preko 40) i Vuk Dragojević (preko 45 kilograma)

Dragojević je u crnogorskom finalu pobijedio klupskog druga Filipa Ilinčića.

Sjutra će se u Poreču za medalje boriti mlađi seniori, u petak juniori, dan kasnije kadeti, a u nedjelju karatisti do 14 godina.

Poreč je ove godine okupio 436 takmičara iz 46 država svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS