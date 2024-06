Kapisoda: Profesionalac na terenu, primjer pravog sportiste i van njega

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda uputio je telegram saučešća povodom smrti golmana fudbalske reprezentacije Matije Šarkića.

Šarkić je preminuo jutros u Budvi u 27. godini.

Kapisoda je u telegramu, upućenom predsjedniku Fudbalskog saveza Dejanu Savićeviću, kazao da su sa velikom tugom i nevjericom primili vijest o preranom odlasku Matije Šarkića, golmana crnogorske reprezentacije.

“U ovim teškim trenucima za crnogorski sport, u ime Rukometnog saveza i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće Matijinoj porodici, prijateljima i cijeloj fudbalskoj zajednici”, stoji u telegramu Kapisode.

On je naveo da će zauvijek pamtiti njegovu energiju, talenat i doprinos crnogorskom fudbalu.

“Profesionalac na terenu, primjer pravog sportiste i van njega, Matija je bio oličenje posvećenosti i strasti prema fudbalu. Prije samo deset dana u Briselu je oduševio fudbalsku Evropu, a njegove nezaboravne odbrane protiv Belgije, jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, zauvijek će ostati urezane u sjećanju svih nas”, piše u telegramu.

On je kazao da Matijina prerana smrt predstavlja nenadoknadiv gubitak za crnogorski sport, njegovu porodicu, prijatelje, saigrače, i sve koji su ga poznavali.

