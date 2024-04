Kamenjaš u idealnoj petorci ABA lige

Podgorica, (MINA) – Centar Budućnost Volija, Kenan Kamenjaš, izabran je u najbolju petorku ligaškog dijela košarkaške regionalne Admiralbet ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

Kamenjaš, koji je sezonu počeo u SC Derbiju, prosječno je pove sezone bilježio 13,5 poena, 8,1 skok, 1,8 asistencija i imao prosječan indeks korisnosti od 20,4”, navodi se u saopštenju ABA lige.

U idealnom timu sjoš plejmejker Nikola Topić (Mega/Crvena zvezda), bek Miloš Teodosić (Crvena zvezda), krilo Luka Božić iz Zadra i krilni centar Partizana Zeka Ledeja.

Božić je proglašen za najkorisnijeg košarkaša regionalnog takmičenja.

