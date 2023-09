Kadović: Vrijeme za prve bodove ove sezone

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa izvukle su pouke iz prva dva kola i protiv Savehofa žele prve bodove u Ligi šampiona ove sezone, kazala je Nađa Kadović, lijevo krilo podgoričkog tima.

Budućnost Bemaks i Savehof odigraće u nedjelju u Podgorici utakmicu trećeg kola Lige šampiona.

Kadović je naglasila da su podgoričke rukometašice prve dvije utakmice odigrale ispod svog nivoa.

“Savehof ima mladu, ali izuzetno kvalitetrnu i agresivnu ekipu. To treba da iskoristimo i na to odgovorimo još agresivnije. Moramo biti strpljive, koncentrisane svih 60 minuta, u napadu moramo odigrati pametno i čekati pravu šansu”, rekla je Kadović na konferenciji za novinare.

Govoreći o startu nove sezone Lige šampiona, istakla je da su mnogo naučile iz poraza u prva dva kola.

“Znamo gdje je problem, imale smo prevelika očekivanja. Protiv Savehova ulazimo opušteno, ali sa ogromnom željom. Konačno je došlo vrijeme za prva dva boda”, rekla je Kadović.

Ona je istakla da je samopouzdanje palo, ali da smatra da treba da krenu od nule i da daju svoj maksimum da poprave bodovni saldo.

Golmanka Armel Atingre kazala je da je Budućnost loše počela saezonu, ali da vjeruje da ekipa može mnogo bolje.

“Moramo odigrati hrabrije, koncentrisanije, da damo svoj maksimum u svakom trenutku. Moramo igrati strpljivo i disciplinovano. Savehof ima mladu ekipu, ali izuzetno talentovanu. Igraju agresivno, sa puno trčanja”, rekla je Atingre.

Sportski direktor Katarina Bulatović smatra da

rezultati na startu sezonu nijesu očekivani, ali da čvrsto stoji iza rukometašica koje su angažovane.

“Vjerujemo u bolja izdanja, jer rezultati se ne prave preko noći. Tražim strpljenje za djevojke i stručni štab, ne treba da su na stubu srama poslije dva poraza. Doveli smo igračice za koje smo računali da su pojačanja, a ispostavilo se da nijesu došle fizičke spremne. Nijesmo mogli da računamo na njih ni na pripremnim utakmicama”, rekla je Bulatović.

Ona je naglasila da želi da pruže šansu djevojkama i stručnom štabu.

Bulatović je ozvaničila saradnju sa tri crnogorska kluba – Trebjesom iz Nikšića, Jedinstvom iz BIjelog Polja i Podgoricom 2013.

“Kompanija Bemaks obezbijedila je sredstva za te klubove, da budu naša baza. Želja nam je da omasovimo rukomet, da im stvorimo uslove da se bave rukometom, da jednog dana budu dio Budućnosti i crnogorske reprezentacije”, rekla je Bulatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS