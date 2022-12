Kadović: Odigrati bolje nego u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa u Hamaru pokušaće da isprave greške iz prvog meča i odigraju bolje nego u Podgorici, kazala je

lijevo krilo Nađa Kadović.

Budućnost Bemaks odigraće u nedjelju u Hamaru sa norveškim Storhamarom utakmicu osmog kola B grupe Lige šampiona.

Prvi međusobni duel u Podgorici pripao je domaćinu, koji je u uzbudljivom finišu slavio 24:23.

Trijumf domaćinu sačuvala je golmanka Armel Atingre, koja je u posljednjim sekundama utakmice odbraila zicer Oliviji Lofkvist i spriječila izjednačenje.

Kadović smatra da su tehničke greške mogle biti kobne za Budućnost u prvom meču.

“Očekujem težak meč, u kojem moramo isrtaviti greške iz Podgorice. Pravile smo tehničke greške na kraju utakmice, u trenucima kada je trebalo da budemo najviše skoncentrisane. Analizoralimo smo utakmicu, vjerujem da ćemo ispraviti greške i u Norveškoj odigrati bolje”, kazala je Kadović.

Budućnost će u Norveškoj biti oslabljena neigranjem Milene Raičević i Ivone Pavićević.

Pivot Nikolina Vukčević smatra da je prvi meč mogao da bude završen boljim rezultatom i ubjedljivijim trijumfom.

“Same smo krive za to, imale smo mnogo grešaka. Posebno u prvom poluvremenu, gdje smo rezultatski bili bolji. Čeka nas težak meč, ali ako smanjimo tehničke greške neće biti problema”, rekla je Vukčević.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila po tri pobjede i poraza, uz jedan remi.

Norveški predstavnik ima dva trijumfa, a u Podgorici upisao je peti poraz ove sezone.

Budućnost i Storhamar, prije podgoričkog duela, odigrali su samo dva zvanična meča – prije 12 godina u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova Evrope.

Prvi duel u Hamaru pripao je domaćinu 28:22, dok je Budućnost u revanšu bila ubjedljivija i pobjedom od 35:20 izborila polufinale.

Nedjeljna utakmica u Hamaru počeće u 16 sati.

