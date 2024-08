Kadetkinje slavile protiv Nigerije

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je Nigeriju 26:9, u drugom kolu B grupe Svjetskog prvenstva za igračice do 18 godina u Kini.

Tim trijumfom, drugim na šampionatu, crnogorske kadetkinje obezbijedile su plasman u glavnu rundu.

Na startu šampionata slavile su protiv Angole 26:16.

Izabranice Tatjane Jeraminok, nakon slobodnog dana, u subotu će protiv Hrvatske imati direktan okršaj za prvo mjesto u grupi.

U duelu protiv Nigerije od starta je bila evidentna velika razlika u kvalitetu, pa je već na kraju prvog poluvremena bilo 13:6, a prednost je prvi put bila dvocifrena u 39. minutu kada je Maja Ceklić pogodila za 17:7.

Ceklić je bila najefikasnija sa šest golova, dok je Nina Ramusović postigla pet.

U crnogorskoj selekciji deset igračica upisalo se u strijelce, a istakli su se i golmani Teodora Rončević sa osam i Lucija Jovanović sa sedam odbrana.

