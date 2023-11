Kadetkinje na turniru u Litvaniji

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore naredne sedmice nastupiće na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Za nastup na turniru grupe B5 u Litvaniji selektor Mirko Marić pozvao je 20 igračica.

Na spisku su golmani – Teodora Jovetić (Ilarion) i Senita Kalač (Cveteks);

odbrana – Almedina Kalač, Elda Bralić (Cveteks), Angelina Drešaj, Slavica Krstevska (Budućnost), Dunja Bojanić, Vladana Boričić (Mladost), Ena Spahić (Breznica) i Sofija Beatović (Obilić);

vezni red – Jelena Nikčević, Anastasija Zarubica (Ekonomist), Jana Merdović (Mladost) i Andrea Bućković (Cveteks) i

napad – Maša Tomašević (Budućnost), Azra Duraković (Cveteks), Iva Karadzić (Durmitor), Darija Čižek (Obilić), Nađa Doknić (Ekonomist) i Nada Čepić (Ilarion).

Crnogorska selekcija će 7. novembra, u 11 sati, igrati sa Slovačkom, dok je tri dana kasnije na programu duel sa Litvanijom.

Selektor Marić kazao je da crnogortska selekcija

na turnir putuje kao autsajderi, bez rezultatskog pritiska.

“Očekujemo da igračice u obje utakmice daju svoj maksimum, da pokažu da su napredovale u odnosu na ranije. Odigraćemo dvije jake utakmice i nadam se da će djevojkama to predstavljati dragocjeno iskustvo”, kazao je Marić.

Prvoplasirana selekcija iz grupe B5 izboriće plasman u Ligu A, odnosno elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024.

