Kadetkinje bez četvrtfinala SP u Kini

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da izbori plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za igračice do 18 godina u Kini.

Crnogorske rukometašice u drugom meču glavne runde, u duelu koji je odlučivao putnika među osam najboljih na planeti, poražene su od Srbije 20:14.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok, nakon dvije pobjede i dva remija, doživjela je prvi poraz na šampionatu i propustila priliku da dođe do velikog uspjeha.

Crnogorskoj selekciji u nastavku takmičenja slijedi razigravanje za plasman od devetog do 12. mjesta.

Prvi protivnik u razigravanju, u četvrtak, biće selekcija Norveške.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Nina Ramusović sa šest golova, dok su dva puta mrežu rivala zatresle Anđela Guberinić, Milka Pavlović i Maja Ceklić.

Odlično su izabranice Tatjane Jeraminok otvorile duel protiv Srbije i povele 2:0 u trećem minutu, ali su do kraja prvog poluvremena postigle samo tri gola.

I u nastavku dosta problema u napadu, pa je Srbija u 40 minutu povela 13:8, što je bio nagovještaj pobjede za plasman u četvrtfinale.

