Kadeti za peto mjesto na EP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto B prvenstvu Evrope u Skoplju.

Crnogorski kadeti savladali su večeras u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta

selekciju Švedske 81:66.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Dušan Stanković i Vuk Ivelja sa po 13 poena, Đorđe Đukanović ubacio je 11, dok su sa po deset poena meč završili Maksim Brnović i Jakša Mićković.

Rival crnogorskoj selekciji za peto mjesto, sjutra u 14 sati, biće Slovačka.

