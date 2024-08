Kadeti ubjedljivi protiv Luksemburga

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas Luksemburg 84:52, u posljednjem kolu grupne faze B prvenstva Evrope u Skoplju.

Crnogorski košarkaši takmičenje u grupi završili su sa četiri pobjede i poraz, a konačan plasman u B grupi biće poznat nakon duela Kipra i Češke, Islanda i Holandije.

U bitnom meču za prolaz Crna Gora odigrala je sjajno, a Luksemburg bio ravnopravan samo u prvom poluvremenu.

U nastavku meča za 20 minuta igre postigao je svega 17 poena, pa su izabranici Demira Kalića lako stigli do ubjedljivog trijumfa.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Miloš Veković sa 11 i Lazar Bajčeta, Maksim Brnović, Marko Popović i Đorđe Đukanović sa po deset poena.

