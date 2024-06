Kadeti ubjedljivi i protiv Slovenije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Sloveniju 22:6 (5:2, 6:0, 7:3 i 4:1) i sa kao prvoplasirana u F grupi izborila osminu finala Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

Tim Nenada Vukanića upisao je treći trijumf, nakon što je u prva dva kola savladao Južnu Afriku 18:6 i Egipat 12:4.

Rival u prvoj nokaut rundi biće im Australija, sjutra u 17 sati i 45 minuta.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Andrej Golubović sa pet golova, po četiri postigli su Danilo Roganović i Luka Savić, dok se Stefan Vraneš tri puta upisao u strijelce.

Istakli su se i Luka Todorović i Andrej Durutović sa po dva, dok su po gol postigli Petar Brnović i Danilo Savović.

