Kadeti u četvrtfinalu, eliminisana Australiju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

Izabranici selektora Nenada Vukanića savladali su danas Australiju 8:5 (3:0, 2:3, 1:0 i 2:2).

Do plasmana među osam najboljih došli su sa maksimalnim učinkom, nakon što su slavili protiv Južnu Afriku 18:6, Egipat 12:4 i Sloveniju 22:6.

Generacija, koja je prošle godine osvojila evropsko srebro u Podgorici, dobila je prvu četvrtinu 3:0 i ispostavilo se stekla odlučujuću prednost.

Australijanci su u drugom periodu zaprijetili i smanjili na 3:2, pa na 4:3, da bi serijom 3:0, Crna Gora sredinom posljednjeg perioda povela 7:3 i riješila sve dileme oko pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Roganović sa tri, Pavle Dabić je postigao dva, a po gol Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Marko Milinić.

Crna Gora će u četvrtfinalu, sjutra u 19 sati i 30 minuta, igrati protiv Grčke.

