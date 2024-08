Kadeti startovali pobjedom

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu B prvenstva Evrope u Skoplju.

Crnogorski košarkaši savladali su danas u B grupi selekciju Islanda 98:81.

Crna Gora je dobro počela meč i već nakon četiri minuta imala prednost 15:6, da bi u devetom minutu bilo 25:16.

Sredinom drugom poluvremena stekla je prednost od 16 poena (42:26).

Island se u trećoj četvrtini vratio u igru i zaostatak sveo na poen (59:58, 62:61), ali su izabranici Demira Kalića serijom od 9:0 ponovo stekli dvocifrenu prednost (71:61).

U nastavku razlika su uvećali na 15 poena (78:63) i praktično riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Dušan Stanković i Jakša Mićković sa po 20, dok je Lazar Bajčeta ubacio 11 poena.

Crnogorska reprezentacija u drugom kolu, sjutra u 11 sati, igraće sa Holandijom.

(kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS