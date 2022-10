Kadeti sa Gruzijom u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće 18. i 20. oktobra u Tbilisiju sa Gruzijom dva prijateljska meča, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da je stručni štab za gostovanje Gruziji pozvao 20 igrača.

Na spisku su golmani – Danis Muković (Novi Pazar, Srbija), Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana – Meldin Kojić (Jezero), Maksim Đukić (Berane), Zarija Mugoša, Lazar Martinović (Budućnost) i Vasilije Novaković (Arsenal);

vezni red – Luka Baštrica (Rudar), Imran Redžepagić (Jezero), Miloš Maraš (Grafičar, Srbija), Petar Barjaktarović (Berane), Ermin Crnovršanin (Rot Vajs, Njemačka), Vuk Vlahović (Dinamo, Hrvatska), Luka Kruščić, Andrej Kostić (Budućnost), Kristijan Petrić (FA2000, Danska), Nikola Balević (Budva) i Matija Nikčević (Sutjeska);

napad: Vasilije Babović (Kom) i Andrija Petričević (Partizan, Srbija).

Saopšteno je da će u odsustvu selektora Radovana Kavaje ekipu sa klupe predvoditi njegov asistent Petar Kasom.

