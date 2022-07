Kadeti sa Australijom i Letonijom

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2006. godine i mlađi, na Svjetskom prvenstvu u grčkom Volosu igraće u grupi A sa selekcijama Australije i Letonije, odlučeno je žrijebom.

U grupi B igraće Hrvatska, Slovenija i Azerbejdžan, rivali u grupi C biće Španija, Brazil i Poljska, a u grupi D Grčka, Japan, Gruzija i Švajcarska.

Grupu E čine Italija, Egipat i Ukrajina, u grupi F su Sjedinjene Američke Države, Kazahstan i Malta,

u grupi G igraće Mađarska, Južna Afrika i Turska, a u grupi H Srbija, Njemačka i Portugal.

Crna Gora će na startu šampionata, 21. avgusta, igrati sa Letonijom, dok će se dan kasnije sastati sa Australijom.

Po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe igraće osminu finala.

