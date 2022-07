Kadeti neriješeno sa Izraelom

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je večeras na Cetinju, u prvom od tri kontrolna meča, sa Izraelom neriješeno 26:26.

Crnogorski kadeti pripremaju se za Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina, koje će od 4. do 14. avgusta biti odigrano u Podgorici.

U sastavu nije bilo lakše povrijeđenih Janka Kustudića i Filipa Gazdića i juniorskih reprezentativaca Mirka Latkovića i Edina Beharovića koji su nastupali na juče završenom Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina u Portugalu.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu u Podgorici igrati u grupi B sa Hrvatskom, Portugalom i Italijom.

