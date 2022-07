Kadeti i juniori na SP u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Sofija će od 28. jula do 7. avgusta biti domaćin Svjetskog prvenstva u tekvondou za kadete i juniore, na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Crnu Goru će u Sofiji predstavljati osam takmičara – tri kadeta i pet juniora.

U kadetskoj selekciji nastupiće Arta Ismailaga (do 44), Sara Kraja (do 55) i kadet Enes Dušku (do 61).

Od juniora za medalje boriće se Vasilije Nestorović (do 45), Benan Jusufđokaj (do 48), Mario Vuković (do 59), Vuk Vuletić (do 73) i juniorka Anđela Berišaj (do 68).

Predvodiće ih sportski direktor i trener Fikret Dušku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS