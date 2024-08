Juniorke u polufinalu EP

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće u polufinale B prvenstva Evrope u Rumuniji.

Crnogorske juniorke savladale su danas u četvrtfinalnom meču, nakon produžetka, selekciju Slovačke 65:57.

Izabranice selektora Petra Stojanovića gubile su u 32. minutu 47:36, ali se nijesu predavale, uspjele su da izbore produžetak, a onda da stignu i do velike pobjede vrijedne polufinala.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Atina Radević sa 23, Jelena Bulajić ubacila je 21, dok je Ljube Andrić meč završila sa po 11 poena i skokova.

Crna Gora će sjutra u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Bugarske i Litvanije.

