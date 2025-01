Juniorke sa Danskom, Islandom i Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u grupi sa Danskom, Islandom i Litvanijom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat Evrope za rukometašice do 19 godina na programu je od 9. do 20. jula u Podgorici.

Nastupiće 24 reprezentacije podijeljene u šest grupa, a po dvije prvoplasirane izboriće plasman u glavnu rundu.

Od 30. jula do 10. avgusta Podgorica će ugostiti najbolje selekcije Evrope u uzrastu igračica do 17 godina.

Na tom prvenstvu, Crna Gora će igrati u grupi sa Francuskom, Češkom i Litvanijom.

Sistem takmičenja je isti kao i na prvenstvu Evrope u uzrastu juniorki.

U grupnoj fazi 24 reprezentacije biće podijeljene u šest grupa, a u glavnu rundu idu dvije prvoplasirane selekcije iz grupe.

“Činjenica da je naša države ove godine domaćin dva prvenstva Evrope predstavlja izuzetan uspjeh imajući u vidu to da je Evropska rukometna federacija (EHF) prvi put u istoriji povjerila jednoj državi organizaciju dva prvenstva u istoj godini”, stoji u saopštenju Rukometnog saveza.

