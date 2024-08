Juniorke izborile A diviziju

Podgorica, (MINA) Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore naredne godine igraće A diviziju.

Crnogorske mkošđarkašice savladale su večeras u rumunskom Ploeštiju, u polufinalnom meču B prvenstva Evrope, selekciju Bugarske 56:50 i plasmanom u finale osigurale viši rang.

Uspjeh crnogorskog tima dobija na značaju jer je gotovo godinu mlađa od ostalih selekcija.

Polufinalni duel donio je okršaj timova koji su bili bez poraza, a velika borba donijela je meč taktičkog nadmudrivanja, na malo poena.

Bugarska je na početku uglavnom imala prednost, a u 15. minutu bilo je 15:11.

Crna Gora je, serijom 14:2, uspjela da preokrene rezultat i do polovine meča stekne prednost od 25:17.

Razlika je u 21. minutu, nakon poena Jelene Bulajić, prvi put bila dvocifrena – 27:17, dok je u 24. bilo 31:21.

U posljendjem dijelu uslijedio je preokret, pa Kostov u 35. minutu dovela svoj tim u minimalno vođstvo (46:45).

Kada je bilo najvažnije Janja Dragišić je pogodila trojku, a onda Ljube Andrić i Atina Radević vezale poene za prednost 52:48.

Na minut i po prije kraja Dragišić je vratila prednost na četiri poena (54:40) i praktično riješi pitanje pobjednika.

Najefikasnija je bila Jelena Bulajić sa 25, Janja Dragišić dodala je 12, Atina Radević 9, a poen manje Ljube Andrić.

Rival crnogorskim juniorkama u finalu, sjutra u 19 sati i 30 minuta, biće Češka, koja je bila bolja od Grčke 50:47.

